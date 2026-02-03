Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener E-Scooter sichergestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagmittag (02.02.2026) haben Polizisten im Landkreis Sömmerda einen gestohlenen E-Scooter sichergestellt. Ein 43-jähriger Mann war gegen 12:30 Uhr mit dem Scooter in der Thomas-Müntzer Straße in Elxleben unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Roller im Dezember 2025 in Erfurt gestohlen und folglich zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten stellten den E-Scooter sicher und leiteten ein Verfahren wegen Hehlerei gegen den polizeibekannten Mann ein. (SO)

