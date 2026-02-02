PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Sömmerda zu mehreren Wildunfällen. Am Samstag (31.01.2026) kollidierte ein 66-jähriger BMW-Fahrer gegen 18:15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vieselbach und Kleinmölsen mit einem Reh. Um 23:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen einem BMW und einem Reh auf der Landstraße zwischen der Bundesstraße 176 und Dermsdorf auf Höhe des Industriegebietes Kiebitzhöhe. Auch am Sonntag (01.02.2026) rückte die Sömmerdaer Polizei zu zwei Wildunfällen im Landkreis aus. Auf der Bundesstraße 176 ereigneten sich zwischen dem Abzweigen Leubinger Straße und Frohndorf zwei Unfälle, bei denen Autos mit Rehen kollidierten. Zuletzt verunfallte ein Citroen heute Morgen (02.02.2026) gegen 06:50 Uhr in der Ortslage Buttstädt, nachdem ein Reh die Fahrbahn querte. Bei allen Unfällen wurden die beteiligten Autos beschädigt, glücklicherweise wurden die Autofahrer nicht verletzt. Die Rehe verendeten jeweils vor Ort. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 15:44

    LPI-EF: Einbruch auf Firmengelände

    Erfurt (ots) - In der vergangenen Woche trieben Diebe auf einem Firmengelände in der Brühlervorstadt ihr Unwesen. Die Unbekannten stahlen im Tatzeitraum von Mittwoch (28.01.2026) bis Freitag (30.01.2026) aus den Containern ein Baustellenradio und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:43

    LPI-EF: Polizei stoppt berauschte und alkoholisierte Autofahrer

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Wochenende erwischte die Polizei im Landkreis Sömmerda vier Verkehrssünder. Den Anfang machte ein 24-jähriger Opel-Fahrer am Samstagnachmittag (31.01.2026). Er war gegen 11:50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Nausiß und Günstedt unterwegs gewesen. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Um 16:10 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung einen 20-jährigen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:43

    LPI-EF: Pfefferspray in Erfurter Bar versprüht

    Erfurt (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (31.01.2026) kam es in einer Bar in der Magdeburger Allee zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Gegen 04:30 Uhr hielt sich ein bislang Unbekannter in der Lokalität auf, wo er einen Spielautomaten nutzte. Als ihm offenbar das Geld ausging, begann er, andere Gäste um Bargeld zu bitten. Ein Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren