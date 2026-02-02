Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Sömmerda zu mehreren Wildunfällen. Am Samstag (31.01.2026) kollidierte ein 66-jähriger BMW-Fahrer gegen 18:15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vieselbach und Kleinmölsen mit einem Reh. Um 23:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen einem BMW und einem Reh auf der Landstraße zwischen der Bundesstraße 176 und Dermsdorf auf Höhe des Industriegebietes Kiebitzhöhe. Auch am Sonntag (01.02.2026) rückte die Sömmerdaer Polizei zu zwei Wildunfällen im Landkreis aus. Auf der Bundesstraße 176 ereigneten sich zwischen dem Abzweigen Leubinger Straße und Frohndorf zwei Unfälle, bei denen Autos mit Rehen kollidierten. Zuletzt verunfallte ein Citroen heute Morgen (02.02.2026) gegen 06:50 Uhr in der Ortslage Buttstädt, nachdem ein Reh die Fahrbahn querte. Bei allen Unfällen wurden die beteiligten Autos beschädigt, glücklicherweise wurden die Autofahrer nicht verletzt. Die Rehe verendeten jeweils vor Ort. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell