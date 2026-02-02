PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Pfefferspray in Erfurter Bar versprüht

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (31.01.2026) kam es in einer Bar in der Magdeburger Allee zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Gegen 04:30 Uhr hielt sich ein bislang Unbekannter in der Lokalität auf, wo er einen Spielautomaten nutzte. Als ihm offenbar das Geld ausging, begann er, andere Gäste um Bargeld zu bitten. Ein Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn auf, die Bar zu verlassen. Daraufhin zog der Unbekannte ein Reizstoffsprühgerät und versprühte es im Innenraum. Dabei wurden vier Personen im Alter von 18 bis 44 Jahren leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend und konnte trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

