Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher mit Sinn für Haarpflege

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag suchte ein bislang Unbekannter ein Frisörgeschäft in der Wilhelm-Külz-Straße auf. Hier drang er gewaltsam in das Geschäft ein und durchwühlte das Innere. Bei seinem "Besuch" lag der Fokus allerdings nicht auf einem trendigen Haarschnitt, sondern vielmehr auf zahlreiche Haarpflegeprodukte sowie zugehörige Haarschneidegeräte. Diese entwendete er im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Zurück ließ er dafür diverse aufgehebelte Türen mit einem Gesamtschaden von 3000,- EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch in das Frisörgeschäft nimmt das Polizeirevier Erfurt-Süd unter Nennung der Nummer 26023458 entgegen.(AS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

