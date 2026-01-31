Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stationäre Verkehrskontrolle - mehrere Verstöße festgestellt

Sömmerda (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, führten Polizeibeamte am Nachmittag eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme wurden mehrere Fahrzeuge überprüft.

Dabei stellten die Beamten verschiedene Fahrzeugmängel fest. In mehreren Fällen wurden entsprechende Verwarngelder sowie Bußgelder ausgesprochen.

Darüber hinaus wurde bei einem 20-jährigen Fahrzeugführer eines BMW ein Verstoß wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Der Fahrzeugführer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell