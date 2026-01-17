Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen - Lkr. Tuttlingen) Trossino in Brand gesteckt - Zeugenaufruf (17.01.2026)

Trossingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 02 Uhr auf dem Rudolf-Maschke-Platz auf einer Litfaßsäule ein rauchender "Trossino" festgestellt. Die Aufstellfigur aus Glasfaser haben wohl unbekannte Täter aus einer Verankerung vor einem Optikgeschäft am Kreisverkehr Bismarckstraße/ Im Tal gerissen und sie auf den Platz getragen. Die Figur wurde über einen Mülleimer auf die Litfaßsäule gehievt. Mit Brandbeschleuniger wurde die Figur angezündet und hierbei beschädigt. Das Feuer ging offensichtlich von selbst wieder aus. Beim Eintreffen der Polizei rauchte diese lediglich, wurde aber durch das Feuer beschädigt. Zur Klärung der Tat benötigt die Polizei Hinweise zur Täterschaft. Wer hat in der Nacht nach Mitternacht gesehen oder gehört, wie gewaltsam die Figur aus der Verankerung gerissen wurde und sie ca. 150 Meter weiter auf dem Rudolf-Maschke-Platz in Brand gesteckt wurde. An der Figur entstand ein Schaden von ca. 500.- EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Spaichingen unter 07424/93180 entgegen.

