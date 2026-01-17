Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg - Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw fährt auf Lastwagen auf - Fahrerin schwer verletzt - Zeugenaufruf (16.01.2026)

Blumberg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 12.30 Uhr auf der B 27 im Bereich Blumberg-Zollhaus und Randen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Zur Klärung des Unfallherganges benötigt die Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand ein Lkw an einem Stauende, da sich aufgrund einer Bergungsmaßnahme wegen eines anderen Unfalles der Verkehr staute. Eine 26-jährige Polofahrerin erkannte augenscheinlich den stehenden Lkw mit Auflieger zu spät und prallte hier in das Heck des Aufliegers. Die Polofahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Klinikum eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 22 000.- EUR. Zur Klärung des Unfallherganges benötigt der Verkehrsdienst aus Mühlhausen-Ehingen Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon 07733/99600 entgegengenommen.

