POL-KN: (Konstanz - Lkr. Konstanz) Unfallflucht an geparktem Auto - Zeugenaufruf (16.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.40 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes in der Schneckenburgstraße. Ein geparkter BMW wurde durch einen weißen SUV beim Einparken derart beschädigt, dass ein Gesamtschaden von ca. 5000.- EUR entstand. Das misslungene Parkmanöver wurde von zwei Passantinnen beobachtet. Nachdem der BMW beschädigt wurde, fuhr der weiße SUV weiter und konnte unerkannt entkommen. Zur Klärung dieser Verkehrsstraftat benötigt die Polizei Konstanz Hinweise zum Fahrzeug und die beiden Zeuginnen bzw. andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 zu melden.

