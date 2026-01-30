Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden (29.01.2026) brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Rastenberg ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Markt in der Untertorstraße und stahlen in der weiteren Folge eine noch unbekannte Menge Tabakwaren. Auf ihrem Diebeszug verursachten sie einen Sachschaden von circa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell