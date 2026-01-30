Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannter ruft verfassungsfeindliche Parole
Erfurt (ots)
Gestern Nachmittag (29.01.2026) rief ein Unbekannter auf dem Erfurter Anger eine verfassungsfeindliche Parole. Kurz vor 16:00 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf und informierte die Polizei über den Vorfall. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. (SO)
