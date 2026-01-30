PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Unfall mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (29.01.2026) ereignete sich ein Unfall im Landkreis Sömmerda, der zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer war kurz nach 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Greußen und Straußfurt unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er auf Höhe des Abzweigs Weißensee aufgrund der winterglatten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. In der weiteren Folge überfuhr der Lkw ein Verkehrsschild und beschädigte einen Telefonmasten, bevor er schließlich in den Straßengraben kippte. Der Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von über 40.000 Euro. Die Bundesstraße 4 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt. (SO)

