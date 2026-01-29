Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt berauschten BMW-Fahrer

Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (28.01.2026) erwischte die Polizei in Sömmerda einen berauschten Autofahrer. Der 18-Jährige war mit seinem BMW auf dem Stadtring unterwegs gewesen, als er gegen 15:15 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Drogenvortest positiv reagierte, beendeten die Beamten seine Fahrt. Der junge Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft drohen ihm eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (SO)

