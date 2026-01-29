Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sicherheitsmitarbeiterin im Thüringen Park angegriffen

Erfurt (ots)

Mittwochabend (28.01.2026) kam es im Thüringen Park in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 20:40 Uhr sprach eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes drei Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren an, da sie sich ungebührlich verhielten und des Platzes verwiesen werden sollten. Daraufhin beleidigte und bedrohte eine 18-Jährige die Mitarbeiterin und ging aggressiv auf sie zu. Als die Geschädigte versuchte, die Angreiferin auf Abstand zu halten, griffen auch zwei 15-Jährige ein. Die drei Täterinnen zogen der Frau an den Haaren und drückten sie zu Boden. Anschließend flüchteten sie in Richtung Moskauer Straße. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen festgestellt werden. Ihre Eltern wurden informiert und die Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung wurden eingeleitet. (DS)

