PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Mittwochabend kam es im Norden der Landeshauptstadt zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 19:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Kurierfahrer die Erfurter Landstraße sowie die L1051 mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Mercedes-Transporters mit einer Geschwindigkeit von etwa 130 km/h, obwohl in dem Bereich lediglich 50 km/h erlaubt sind. Dabei fuhr der Unbekannte grob verkehrswidrig, nutzte u. a. eine Abbiegespur zum Überholen und fuhr zeitweise extrem dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wurde bislang nicht bei der Polizei angezeigt.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch die Fahrweise des Transporter-Fahrers bedrängt oder gefährdet wurden, sich zu melden. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0024423 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:46

    LPI-EF: Sicherheitsmitarbeiterin im Thüringen Park angegriffen

    Erfurt (ots) - Mittwochabend (28.01.2026) kam es im Thüringen Park in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 20:40 Uhr sprach eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes drei Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren an, da sie sich ungebührlich verhielten und des Platzes verwiesen werden sollten. Daraufhin beleidigte und bedrohte eine 18-Jährige die Mitarbeiterin und ging aggressiv auf sie zu. Als die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:08

    LPI-EF: Trickbetrug bei Autokauf

    Erfurt (ots) - Gestern (28.01.2026) wurde eine Erfurterin durch zwei vermeintliche Antiquitätenhändler bestohlen. Die Frau hatte ihr Auto zum Verkauf inseriert, woraufhin zwei bislang unbekannte Männer erschienen und vorgaben, Antiquitätenhändler zu sein. Bei der Besichtigung des Autos setzten sie die Geschädigte unter Druck und erklärten, den Wagen nur kaufen zu wollen, wenn ihnen zusätzlich Schmuck angeboten werde. Obwohl kein Verkaufsinteresse bestand, kam die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:03

    LPI-EF: Buntmetalldiebstahl an Kirche

    Erfurt (ots) - Gestern Nacht (28.01.2026) hatten es Diebe in Erfurt auf Buntmetall abgesehen. Ein Zeuge beobachtete gegen 23:50 Uhr zwei Männer, welche die Fallrohre sowie den Blitzableiter einer Kirche in der Augustinerstraße demontierten. Polizisten stellten wenig später zwei 31- und 41-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe. Im Rucksack der beiden Männer wurde, neben dem Beutegut, diverses Einbruchswerk gefunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren