Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Mittwochabend kam es im Norden der Landeshauptstadt zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 19:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Kurierfahrer die Erfurter Landstraße sowie die L1051 mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Mercedes-Transporters mit einer Geschwindigkeit von etwa 130 km/h, obwohl in dem Bereich lediglich 50 km/h erlaubt sind. Dabei fuhr der Unbekannte grob verkehrswidrig, nutzte u. a. eine Abbiegespur zum Überholen und fuhr zeitweise extrem dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wurde bislang nicht bei der Polizei angezeigt.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch die Fahrweise des Transporter-Fahrers bedrängt oder gefährdet wurden, sich zu melden. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0024423 entgegen. (DS)

