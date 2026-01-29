PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unberechtigt Briefe im Landkreis Sömmerda geöffnet

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es in Schwansee (Landkreis Sömmerda) zu einer Verletzung des Briefgeheimnisses. Eine 30-Jährige stellte fest, dass drei an sie adressierte Briefe, die sich im regulären Postlauf befunden hatten, von einem unbekannten Täter geöffnet, teilweise zerrissen und anschließend vor ihre Haustür geworfen worden waren. Bereits Anfang Januar war es bei der Geschädigten zu einem gleich gelagerten Vorfall gekommen. Die Polizei stellte die Briefe sicher und leitete erneut ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren