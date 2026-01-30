PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Gestern Abend (29.01.2026) kam es in Erfurt zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Kurz nach 17:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Seat-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Windthorststraße. Auf Höhe der Haltestelle Stadion Ost übersah der 32-Jährige vermutlich eine Straßenbahn, die stadtauswärts fuhr und in Richtung der Haltestelle abbog. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam der Seat nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit der Tram. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Zusammenstoß verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

