Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Erfurter Innenstadt eskaliert

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (29.01.2026) kam es gegen 22:30 Uhr in der Erfurter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die beiden 26- und 29-Jährigen gerieten zunächst am Erfurter Hauptbahnhof aneinander. Der Streit setzte sich in der Bahnhofsstraße fort. In der weiteren Folge bedrohte der 29-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Schraubendreher. Dieser bewaffnete sich daraufhin mit dem Kettenschloss seines Fahrrads und versuchte, den Angreifer zu schlagen. Ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und wählte den Polizeinotruf. Bei dem Vorfall wurden die Kopfhörer des 26-Jährigen im Wert von etwa 400 Euro beschädigt. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Es wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell