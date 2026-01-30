Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter werden von Ladendiebin angegriffen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend (29.01.2026) griff eine Ladendiebin im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt die Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes an. Die 16-Jährige stahl zunächst Lebensmittel und Socken im Wert von etwa 18 Euro. Nachdem sie durch einen Angestellten angesprochen worden war, versuchte sie zu flüchten. Die Mitarbeiter wählten den Polizeinotruf und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die 16-Jährige schlug und trat auf die Angestellten und die Beamten ein, die jedoch unverletzt blieben. Es wurden Ermittlungen, u. a. wegen versuchten räuberischen Diebstahls, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (SO)

