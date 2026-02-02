Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Glätteunfälle im Erfurter Stadtgebiet zum Wochenbeginn

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Zum Wochenstart verzeichnete die Polizei im Erfurter Stadtgebiet mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Zwischen 05:00 Uhr und 11:00 Uhr kam es insgesamt zu zwölf Glätteunfällen. Die Schwerpunkte lagen im Stadtteil Melchendorf, insbesondere in den Wohngebieten Drosselberg und Buchenberg. Aber auch der Haarberg in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Erfurt-Ost war betroffen, da die Fahrbahn dort stellenweise spiegelglatt war. An einem der Unfälle war auch eine schwangere Frau beteiligt. Sie blieb nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Bereich der Polizeiinspektion Sömmerda wurden bislang keine glättebedingten Verkehrsunfälle registriert. (DS)

