PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Glätteunfälle im Erfurter Stadtgebiet zum Wochenbeginn

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Zum Wochenstart verzeichnete die Polizei im Erfurter Stadtgebiet mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Zwischen 05:00 Uhr und 11:00 Uhr kam es insgesamt zu zwölf Glätteunfällen. Die Schwerpunkte lagen im Stadtteil Melchendorf, insbesondere in den Wohngebieten Drosselberg und Buchenberg. Aber auch der Haarberg in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Erfurt-Ost war betroffen, da die Fahrbahn dort stellenweise spiegelglatt war. An einem der Unfälle war auch eine schwangere Frau beteiligt. Sie blieb nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Bereich der Polizeiinspektion Sömmerda wurden bislang keine glättebedingten Verkehrsunfälle registriert. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 08:30

    LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag (31.01.2026) wurden zwei polizeibekannte Männer in der Erfurter Altstadt bei einem versuchten Einbruch auf frischer Tat gestellt. Gegen 00:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie die 32 und 40 Jahre alten Täter versuchten, sich Zutritt zu mehreren Wohnhäusern zu verschaffen. Als die Einbrecher die Zeugen bemerkten, flüchteten sie zunächst in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen von ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 18:59

    LPI-EF: Einbrecher mit Sinn für Haarpflege

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag suchte ein bislang Unbekannter ein Frisörgeschäft in der Wilhelm-Külz-Straße auf. Hier drang er gewaltsam in das Geschäft ein und durchwühlte das Innere. Bei seinem "Besuch" lag der Fokus allerdings nicht auf einem trendigen Haarschnitt, sondern vielmehr auf zahlreiche Haarpflegeprodukte sowie zugehörige Haarschneidegeräte. Diese entwendete er im Gesamtwert ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 17:28

    LPI-EF: Stationäre Verkehrskontrolle - mehrere Verstöße festgestellt

    Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026, führten Polizeibeamte am Nachmittag eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme wurden mehrere Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten verschiedene Fahrzeugmängel fest. In mehreren Fällen wurden entsprechende Verwarngelder sowie Bußgelder ausgesprochen. Darüber hinaus wurde bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren