PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag (31.01.2026) wurden zwei polizeibekannte Männer in der Erfurter Altstadt bei einem versuchten Einbruch auf frischer Tat gestellt. Gegen 00:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie die 32 und 40 Jahre alten Täter versuchten, sich Zutritt zu mehreren Wohnhäusern zu verschaffen. Als die Einbrecher die Zeugen bemerkten, flüchteten sie zunächst in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnten beide Männer kurze Zeit später festgestellt werden. Bei ihrer Durchsuchung wurden, neben Einbruchswerkzeugen, auch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 18:59

    LPI-EF: Einbrecher mit Sinn für Haarpflege

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag suchte ein bislang Unbekannter ein Frisörgeschäft in der Wilhelm-Külz-Straße auf. Hier drang er gewaltsam in das Geschäft ein und durchwühlte das Innere. Bei seinem "Besuch" lag der Fokus allerdings nicht auf einem trendigen Haarschnitt, sondern vielmehr auf zahlreiche Haarpflegeprodukte sowie zugehörige Haarschneidegeräte. Diese entwendete er im Gesamtwert ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 17:28

    LPI-EF: Stationäre Verkehrskontrolle - mehrere Verstöße festgestellt

    Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026, führten Polizeibeamte am Nachmittag eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme wurden mehrere Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten verschiedene Fahrzeugmängel fest. In mehreren Fällen wurden entsprechende Verwarngelder sowie Bußgelder ausgesprochen. Darüber hinaus wurde bei ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 17:27

    LPI-EF: Fahren unter berauschenden Mitteln

    Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026, wurde gegen Mittag ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Opel auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Nausiß und Günstedt durch Polizeibeamte kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren