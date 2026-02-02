Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag (31.01.2026) wurden zwei polizeibekannte Männer in der Erfurter Altstadt bei einem versuchten Einbruch auf frischer Tat gestellt. Gegen 00:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie die 32 und 40 Jahre alten Täter versuchten, sich Zutritt zu mehreren Wohnhäusern zu verschaffen. Als die Einbrecher die Zeugen bemerkten, flüchteten sie zunächst in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnten beide Männer kurze Zeit später festgestellt werden. Bei ihrer Durchsuchung wurden, neben Einbruchswerkzeugen, auch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell