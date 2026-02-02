PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stoppt berauschte und alkoholisierte Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende erwischte die Polizei im Landkreis Sömmerda vier Verkehrssünder. Den Anfang machte ein 24-jähriger Opel-Fahrer am Samstagnachmittag (31.01.2026). Er war gegen 11:50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Nausiß und Günstedt unterwegs gewesen. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Um 16:10 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung einen 20-jährigen BMW-Fahrer. Auch bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. In den früher Sonntagmorgenstunden (01.02.2026) erwischten Polizisten in der Ortslage Sprötau einen alkoholisierten Autofahrer. Der 36-Jährige war trotz einer erheblichen Alkoholisierung von mehr als 1,3 Promille mit seinem Opel auf der Schloßvippacher Straße unterwegs gewesen. Gegen 09:20 Uhr wurde ein weiterer berauschter Mann in Kölleda ertappt. Die Fahrt des 28-jährigen Nissan-Fahrers wurde auf Höhe der Kiebitzhöhe aufgrund eines positiven Drogentests beendet. Die Weiterfahrt war für die vier Männer beendet. Sie mussten jeweils eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

