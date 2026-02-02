Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch auf Firmengelände
Erfurt (ots)
In der vergangenen Woche trieben Diebe auf einem Firmengelände in der Brühlervorstadt ihr Unwesen. Die Unbekannten stahlen im Tatzeitraum von Mittwoch (28.01.2026) bis Freitag (30.01.2026) aus den Containern ein Baustellenradio und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell