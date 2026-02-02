LPI-EF: Einbruch auf Firmengelände

Erfurt (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (31.01.2026) kam es in einer Bar in der Magdeburger Allee zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Gegen 04:30 Uhr hielt sich ein bislang Unbekannter in der Lokalität auf, wo er einen Spielautomaten nutzte. Als ihm offenbar das Geld ausging, begann er, andere Gäste um Bargeld zu bitten. Ein Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn ...

mehr