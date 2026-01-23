Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Blick hinter die Kulissen des Großbrandes am 15.01.2026 in Helmstedt, Zusammenfassung von Einzelberichten in einer Gesamtmeldung

Helmstedt (ots)

Donnerstagabend, 17:00 Uhr. Keiner ahnt, dass in wenigen Minuten der Ausnahmezustand losbricht. Man sitzt zu Hause bei der Familie, steht beim Einkaufen in der Schlange, ist bei der Arbeit. 17:15 Uhr, die "Pieper" am Gürtel alarmieren, die Alarm App auf dem Handy klingelt. Die Meldung: "B_2_Y"! Ein Stichwort, welches den Puls sofort auf Maximum bringt, übersetzt bedeutet es "Feuer im Gebäude, Menschenleben in Gefahr". Die Kameraden eilen zur Feuerwehr, bereits auf der Anfahrt ist eine Rauchwolke sichtbar. Über Funk die erste Rückmeldung des Brandmeisters vom Dienst "Wohnung in Vollbrand, mindestens zwei Personen im Gebäude". Ab dann beginnt die übliche Chaosphase, mehrere Dutzend Einsatzkräfte und Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilen zur Einsatzstelle. Alles muss koordiniert, geordnet und abgearbeitet werden. Von ehrenamtlichen Helfern, die sonst normale Menschen sind wie jeder von uns. Sie bringen absolute Höchstleistung, retten fünf Menschenleben. Zwei davon von einem jungen Kameraden aus der Drehleiter. Er steht im Korb, am offenen Fenster im 2. Obergeschoss. Innen nur dichter Rauch, eben waren dort noch Menschen. Er ruft, streckt den Arm hinein und plötzlich spürt er eine Hand. Beide Personen werden in den Korb gezogen und so gerettet. Weitere Trupps gehen parallel zum Innenangriff unter Atemschutz in das Gebäude vor, doch auch die erfahrenen unter ihnen merken sofort: es ist zu heiß und zu gefährlich. Über Stunden hinweg intensive Löscharbeiten von außen. Im Hintergrund: Bereitstellen von Einsatzkräften, Verpflegung und Logistik von Mensch und Material. Zeitweise sind über 200 Einsatzkräfte vor Ort, bzw. in Bereitstellung. Die Stadtverwaltung ist schnell vor Ort und reagiert: der gegenüberliegende Hof von Kramers Gut (Stadteigentum) wird geöffnet. In den engen Straßen ringsherum eine hilfreiche Unterstützung. Das Roxy Kino öffnet für alle Einsatzkräfte die Türen zur Nutzung von Toiletten und spendet zugleich noch Snacks. Bis in die frühen Morgenstunden blieb der Mitarbeiter vor Ort, um zu unterstützen, bis er selbst zur Arbeit musste: Danke dafür! Bis Freitagvormittag läuft der Einsatz und das Aufrüsten und Reinigen der Geräte. Der eine oder andere bekommt 2-3 Stunden Schlaf, doch dann ... Freitag, ca. 8 Uhr. Der Großteil der Einsatzkräfte erholt sich. Doch blicken wir nochmal zurück in die Nacht. Personal der Feuerwehrtechnischen Zentrale wurde alarmiert, zu dritt wurden die Werkstätten besetzt, um Schläuche zu tauschen und Atemschutzgeräte aufzufüllen. Dutzende Atemschutzgeräte müssen gereinigt und mit Atemluft gefüllt werden, etliche benutzte Schläuche werden gegen frische getauscht, damit auch alle Einsatzfahrzeuge wieder bereit sind. Nachdem ein Großteil der Einsatzkräfte gegen Mitternacht die Einsatzstelle verlassen hatte, liefen weiter Nachlöscharbeiten am Objekt. Das THW ist mit mehreren Kräften vor Ort, dem Baufachberater, Fachberater des Ortsverein und dem Einsatzstellen-Sicherungssystem. Ein Messgerät aus der Vermessung wird eingesetzt, welches Punkte am Objekt automatisch kontrolliert und sofort Alarm gibt, wenn es zu Bewegungen kommt. So können sich die Einsatzkräfte frühzeitig vor einem Einsturz in Sicherheit bringen. Das Brandobjekt darf nicht betreten werden und man kommt nicht an die restlichen Glutnester. Der Feuerwehrkran der Berufsfeuerwehr Braunschweig wird angefordert, ein seltener Gast, das letzte Mal stand er 11 Jahre zuvor nur wenige Meter weiter auf der gleichen Straße, beim Großbrand der ehemaligen "Möbel Oase". Dieser traf gegen 2 Uhr ein und unterstütze die Arbeiten. Letztlich wurde das gesamte Gebäude großflächig mit Löschschaum bedeckt. Wie eine Woche zuvor glich der Lange Steinweg einer Schneelandschaft, alles weiß. Gegen 6:30 Uhr waren diese Maßnahmen beendet und die letzten Einsatzkräfte aus Helmstedt rückten ein. Material wurde gereinigt, die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht. Parallel wurde ein Frühstück vom Spezi Metzger aus Wolsdorf organisiert. 8 Uhr, man kommt nach Hause, eine schnelle Dusche, ab ins Bett. Noch bevor der Kopf das Kissen berührt, schläft man - zumindest kurz, bis ... Freitagvormittag. Viele waren über 24 Stunden auf den Beinen und holen gerade etwas Schlaf nach, bis kurz nach 11 Uhr die Pieper den Schlaf unterbrechen. Fast zu erwarten: Nachlöscharbeiten am Brandobjekt sind erforderlich. Es folgt die Lageerkundung, anschließend eine intensive Abstimmung zwischen Stadtverwaltung, Bauaufsicht, THW und Feuerwehr. Nach Abwägung der Optionen entscheidet der Bürgermeister das Gebäude abzureißen. Die Telefone glühen, alles wird in die Wege geleitet. In der Zwischenzeit wird der Burger Freitag vom Spezi Metzger genutzt und eine große Box mit Hamburgern geholt, denn "ohne Mampf kein Kampf". Eilig besorgte Snacks vom Bürgermeister und Stadtbrandmeister halten die Moral hoch, denn auch bei uns sind die Akkus irgendwann leer. Die Fa. Klein aus Süpplingen wird mit dem Abriss beauftragt, der Bagger rückt kurze Zeit später an und legt los. Der Bauschutt wird direkt in Mulden geladen und abtransportiert, dafür kommt die Fa. Hellmich aus Offleben mit weiteren Mulden dazu. Gezielt baut der Baggerführer das Haus zurück, parallel wird mit der Drehleiter und vom Boden aus weiter gelöscht. Die Drohne der Kreisfeuerwehr zeigt immer wieder Glutnester, teilweise bis zu 200°C. Stück für Stück und gezielt wird das Haus "niedergelegt", bis keinerlei Glutnester mehr erkennbar sind. Die Arbeiten dauern bis spät in die Nacht. Das DRK wird für die Abendverpflegung alarmiert, in mehreren Schichten wird zum Essen gefahren, damit die Arbeiten an der Einsatzstelle nahtlos weitergehen. Spaghetti Bolognese und Nachtisch füllen die Akkus zeitweise auf. Mittlerweile ist es schon fast wieder Mitternacht als die Einsatzstelle von der Feuerwehr an die Stadtverwaltung übergeben wird. Die Maßnahmen seitens Feuerwehr sind beendet, alle Glutnester gelöscht. Der Einsatz am Langen Steinweg endet, nach insgesamt rund 30 Stunden Einsatzdauer. Ein Einsatz der in Erinnerung bleiben wird und zum Glück nur selten in dem Ausmaß vorkommt. Dennoch hat es gezeigt, welch Engagement und Motivation von den ehrenamtlichen Einsatzkräften ausgeht. Die Nacharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Rund 200 Einsatzkräfte und um die 60 Einsatzfahrzeuge sind das Ergebnis dieses Großbrandes. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Offleben-Reinsdorf, Grasleben, Königslutter, Wolsdorf, Samtgemeinde Velpke und auch die Kameraden aus Beendorf/Sachsen-Anhalt wurden angefordert. Die Kreisfeuerwehr war mit dem Abrollbehälter Atemschutz, Drohne und Verpflegungseinheit vor Ort. Vom Rettungsdienst kamen Kräfte des Landkreis Helmstedt, der Malteser Rettungswachen Königslutter und Wendhausen sowie mehrere Notärzte. Das DRK unterstütze neben Rettungsmitteln auch mit Verpflegung und einer Drohne. Das THW rückte aus Helmstedt, Schöningen, Wolfsburg und Gifhorn an. Die Blaulichtfamilie kann sich aufeinander verlassen! Viele verschiedene Fachrichtungen und speziell ausgebildet. Wir danken allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Falls jemand vergessen wurden, bitten wir um Nachsicht. Warum jetzt so viele? Zu Beginn des Einsatzes zündete das Gebäude schnell durch und die Lage eskalierte. Die Decken vom 1. Geschoss bis durch das Dach waren durchgebrannt. Die Häuserzeile ist aus dem 16. Jahrhundert und die Erfahrung aus dem Großbrand in der ehemaligen "Möbel Oase" nur wenige Meter entfernt ließ einen hellwach werden. Die massive Brandausweitung drohte auf die benachbarten Häuser überzugreifen. Die Drehleitern aus Helmstedt und Grasleben bekämpften das direkte Feuer, die Drehleiter Königslutter ging dahinter in Bereitstellung, falls das Feuer überschlägt und der nächste Dachstuhl durchzündet. Später ging die Drehleiter Königslutter auf dem Hof der Feuerwehr Helmstedt in Bereitschaft, um sowohl für das Stadtgebiet Helmstedt, als auch Königslutter einsatzbereit zu bleiben. Dort waren auch die Kräfte aus Wolsdorf und der Samtgemeinde Velpke in Bereitschaft verblieben. Neben Maschinen, waren auch Menschen gefordert. Ein Einsatz unter Atemschutz dauert in der Regel 20-30 Minuten und gleicht einer intensiven Sporteinheit, daher musste fortlaufend ein Pool an frischen Atemschutzgeräteträgern zur Verfügung stehen. Schlusswort: Feuer aus und alle Menschen gerettet. An der Feuerwehrschule wäre das Ziel erreicht. Ein solch großer Einsatz weckt Emotionen und Interesse aller im Umfeld. Was wir jedoch in aller Deutlichkeit sagen müssen: Eine Absperrung ist eine Absperrung und keine Dekoration! Leider haben über die gesamte Einsatzdauer hinweg immer wieder Personen die Absperrungen ignoriert, die einen einsichtig, die anderen weniger. Wortgefechte, warum man nun angeblich unbedingt durch muss, oder man das nicht gesehen hat (ehhh???), sind einfach unnötig. Sprüche wie "Macht Euch mal nicht so wichtig!" oder Beleidigungen anderer Art muss sich keine Einsatzkraft anhören!! Wir berichten auf unseren Social Media Kanälen und über die Presse sehr zeitnah mit dem Ziel Spekulationen, Falschinformationen und Unruhe zu verhindern. Nutzt diese Möglichkeit vom warmen Sofa und behindert uns nicht vor Ort mit solchen Dummheiten. Ein großes DANKE jedoch an die Unterstützung die wir bekommen haben. Sei es durch das Roxy Kino Helmstedt, Spezi Metzger Wolsdorf, Fa. Klein und Fa. Hellmich, aber auch an alle eingesetzten Kräfte und der Stadtverwaltung. Was wir nicht vergessen dürfen, neben diesem Großbrand ging das "normale" Tagesgeschäft weiter, denn am Freitag und Samstag kam es nebenbei noch zu einer Brandmeldeanlage, einer Notfalltüröffnung und einer unklaren Rauchentwicklung. Damit endet unsere Reise hinter die Kulissen der Feuerwehr. Wir hoffen ihr habt einen kleine Einblick bekommen, mehr Verständnis erlangt oder Interesse bekommen selbst mit zu machen. Bleibt gesund! Wir sind für Euch da!

Link zur vorherigen Meldung des Großbrandes: https://my.newsaktuell.de/p/117077/analytics/6197389

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell