Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit zahlreichen Anzeigen

Erfurt (ots)

Gestern Abend (02.02.2026) endete die Autofahrt eines 24-Jährigen in Erfurt mit weitreichenden Folgen. Der Mann war mit seinem Skoda in der Heyderstraße unterwegs gewesen, als er um 21:40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Der polizeibekannte Herr war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis, Kokain sowie Opiaten. Zudem waren an dem Auto Kennzeichen angebracht, welche seit Dezember vergangenen Jahres nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben gewesen waren. Die Weiterfahrt war somit für den Skoda-Fahrer beendet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Kennzeichen sowie der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Hehlerei. (SO)

