Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hundehalter meldet sich bei der Polizei

Erfurt (ots)

Der Halter des am heutigen Nachmittag aufgegriffenen Hundes hat sich bei der Polizei gemeldet. Ihm war der Hund auf der Gassirunde im Steiger entwischt und zunächst nicht mehr auffindbar gewesen. Zwischenzeitlich wurde das Tier von der Polizei eingefangen und in die Obhut des Erfurter Tierheims gebracht. Dort werden Hund und Herrchen wieder zusammengeführt. (SO)

