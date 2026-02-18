Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Polizeiliche Bilanz der Karnevalsfeierlichkeiten

Coesfeld (ots)

Am Aschermittwoch (18.02.) endet die Karnevalssession 2026. Die Polizei im Kreis Coesfeld hat eine Vielzahl von Karnevalsveranstaltungen im gesamten Kreisgebiet begleitet. So konnten ein störungsfreier und friedlicher Verlauf gewährleistet und Verkehrsstörungen auf ein Minimum reduziert werden.

Insgesamt haben etwa 35.000 Menschen im Kreis an den unterschiedlichsten öffentlichen Umzügen und Veranstaltungen teilgenommen.

Lediglich an Altweiber in Billerbeck und am Karnevalssamstag in Olfen kam es zu späterer Stunde zu einzelnen Polizeieinsätzen, überwiegend nach körperlichen Auseinandersetzungen. Insgesamt nahm die Polizei vier Personen vorübergehend in Gewahrsam. In Havixbeck verletzte ein 26-jähriger Sendener am Karnevalssonntag (15.02.) einen 55-jährigen Mann mit einem Messer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei berichtete.

Diese Vorfälle trüben die polizeiliche Bilanz der "tollen Tage", dennoch haben die Karnevalistinnen und Karnevalisten bei allen Veranstaltungen ausgelassen und weit überwiegend friedlich gefeiert. An den meisten Tagen kam es dabei zu gar keinen polizeilichen Einsatzanlässen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell