Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße

Einbruch in einen Transporter

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 14.02.2026, 14.00 Uhr bis 18.02.2026, 06.50 Uhr in einen auf der Steverstraße in Lüdinghausen geparkten Transporter ein und entwendeten zwei Kabeltrommeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell