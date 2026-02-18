PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße
Einbruch in einen Transporter

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 14.02.2026, 14.00 Uhr bis 18.02.2026, 06.50 Uhr in einen auf der Steverstraße in Lüdinghausen geparkten Transporter ein und entwendeten zwei Kabeltrommeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

