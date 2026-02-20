Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bonhoefferweg

Wohnungseinbruchdiebstahl

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 19.02.2026, gegen 19.30 Uhr, eine rückwärtig gelegene Fensterscheibe eines Einfamilienhauses auf dem Bonhoefferweg in Ascheberg einzuschlagen und das Fenster aufzuhebeln. Dies bemerkte eine Nachbarin und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter. Ins Innere des Hauses gelangten sie nicht.

Laut Aussage des Hausbesitzers waren ihm in den letzten Wochen mehrfach zwei männliche Personen aufgefallen, die seine Überwachungskamera aufgezeichnet hatte. Sie klingelten und schauten durch die Fenster. Diese könnten im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Ob die Kamera sie auch zum Tatzeitpunkt aufgezeichnet hat, konnte vor Ort noch nicht geprüft werden.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - 20 Jahre bis 30 Jahre alt - schwarze Hautfarbe - schlanke Statur - ca. 170 cm bis 175 cm groß - kurze, dunkle Haare

Person 2:

- männlich - 20 Jahre bis 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - ca. 170 cm bis 175 cm groß - kurzer, gepflegter Vollbart

Die Ermittlungen und Auswertungen dauern noch an.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

