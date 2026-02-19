Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (18.02.2026) am Ostdamm versucht, in eine Firma einzubrechen. Zwischen 20.55 Uhr und 21.30 Uhr versuchten drei Täter, ein Loch in die Außenfassade zu hauen, was nicht komplett gelang.

Die Personen sollen laut eines Zeugen zwischen 16 und 20 Jahren alt gewesen sein. Zudem beschrieb er sie als schlank und dunkel gekleidet. Alle Personen hatten eine Kapuze über den Kopf gezogen. Bei einer ist zudem bekannt, dass diese mit einer schwarzen Winterjacke und einer Jeanshose bekleidet war.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

