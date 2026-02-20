PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/Einbruch in Friseursalon

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in einen Friseursalon auf der Bahnhofstraße ein. In der Nacht von Donnerstag (19.02.) auf Freitag (20.02) hebelten sie zwischen 18:15 Uhr und 08:45 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die dahinterliegenden Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie offenbar, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Polizei Coesfeld
http://coesfeld.polizei.nrw

