POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/Einbruch in Friseursalon

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (18.02.2026) am Ostdamm versucht, in eine Firma einzubrechen. Zwischen 20.55 Uhr und 21.30 Uhr versuchten drei Täter, ein Loch in die Außenfassade zu hauen, was nicht komplett gelang. Die Personen sollen laut eines Zeugen zwischen 16 und 20 Jahren alt gewesen sein. Zudem beschrieb er sie als schlank und dunkel gekleidet. Alle Personen hatten eine Kapuze über den Kopf ...

