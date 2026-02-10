Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) Defekter Ofen löst Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus (09.02.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Vermutlich ein defekter Ofen hat am Montagnachmittag im Ortsteil Winzeln durch eine Rauchentwicklung im Keller einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 17:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Rauch im ehemaligen Gasthaus Adler in der Zollhausstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits der gesamte Kellerbereich verraucht. Als Ursache konnte ein vermutlich defekter Ofen ermittelt werden, der den Rauch in den Keller drückte.

Alle im Wohnhaus befindlichen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Eine Behandlung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln belüftete die Räumlichkeiten. Es entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell