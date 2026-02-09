Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte schlagen Heckscheibe an Auto ein: Polizei bittet um Hinweise (09.02.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rietweg. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 05:15 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines am Straßenrand geparkten Honda ein.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell