Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte schlagen Heckscheibe an Auto ein: Polizei bittet um Hinweise (09.02.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rietweg. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 05:15 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines am Straßenrand geparkten Honda ein.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

