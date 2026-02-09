Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Nachtragsmeldung - Polizei nimmt drei Ladendiebe auf dem Parkplatz eines Supermarktes fest (05.02.2026)

Trossingen (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen die drei Beschuldigten. Diese wurden am Freitagmittag in Vollzug gesetzt. Die 29, 34 und 39 Jahre alten Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung:

POL-KN: (Trossingen / Lkr. Tuttlingen) Polizei nimmt drei Ladendiebe auf dem Parkplatz eines Supermarktes fest (05.02.2026)

Trossingen Drei Ladendiebe hat die Polizei am Donnerstagnachmittag nach einem Hinweis eines Ladendetektivs auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf frischer Tat festgenommen.

Der Detektiv eines Lebensmittelmarktes in der Straße "In Grubäcker" konnte gegen 14:15 Uhr drei Männer beim Ladendiebstahl beobachten. Als die verständigten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, befanden sich die 29, 34 und 39 Jahre alten mutmaßlichen Ladendiebe in einem auf dem Parkplatz abgestellten Auto. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten, versteckt im Fahrzeug, größere Mengen Diebesgut auffinden und sicherstellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurden die drei Tatverdächtigen festgenommen und das Auto sichergestellt. Das Polizeirevier Spaichingen hat die weiteren Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

