Lkr. Tuttlingen) 43-Jährige schlägt Tankstellenmitarbeiter und greift Polizeibeamten an (07.02.2026)

Wegen gleich mehrerer Straftaten ermittelt die Polizei in Tuttlingen gegen eine Frau, nachdem diese am Samstagabend einen Tankstellenmitarbeiter geschlagen und einen Polizeibeamten angegriffen hat.

Gegen 22 Uhr betrat die 43-Jährige trotz bestehenden Hausverbots eine Tankstelle in der Schwarzwaldstraße. Nachdem ihr ein Mitarbeiter den Zutritt verwehrte, schlug sie ihm mit der Hand ins Gesicht. Im Anschluss entnahm sie eine Flasche Rotwein aus dem Verkaufsregal und verließ ohne Bezahlung die Tankstelle.

Polizeibeamte konnten die Tatverdächtige kurze Zeit später im Nahbereich antreffen. Bei der Personenkontrolle griff die 43-Jährige einen Polizeibeamten unvermittelt an und trat ihm in den Unterleib. Außerdem beleidigte sie die Polizisten auf das Übelste. Letztlich konnten die Beamten die Frau in Gewahrsam nehmen und in eine Fachklinik bringen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Diebstahls, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wurde eingeleitet.

