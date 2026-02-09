Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Mann entblößt sich im Hallenbad vor Kindern - Polizei sucht Zeugen (07.02.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag, am frühen Abend, im Hallenbad in der Straße "Im Hochwald" ereignet hat. Gegen 17.30 Uhr entblößte sich ein unbekannter Mann im Flurbereich des Schwimmbads vor zwei Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren. Die beiden flüchteten daraufhin in eine Umkleidekabine.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: normale Statur, lange, braune Haare zu einem Dutt zusammengebunden, Kinnbart.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell