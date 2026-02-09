Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) Nachtragsmeldung - Hinweise zu vermisster Person erbeten (09.02.2026)

Aichhalden (ots)

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der seit dem 07.02.2026 vermisste 61-Jährige aus Aichhalden am Montagmittag tot aufgefunden werden.

Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Polizei bittet darum, alle Bilder des Mannes, die sich möglicherweise noch im Umlauf befinden, zu löschen.

Ursprungsmeldung:

POL-KN: (Aichhalden / Lkr. Rottweil) Hinweise zu vermisster Person erbeten (07.02.2026)

Aichhalden Seit Samstag, dem 07. Februar, wird der 61-jährige Oliver K. vermisst. Er verließ seine Wohnanschrift in Aichhalden gegen 05:30 Uhr. Sein PKW wird in den Abendstunden in der Stadtmitte von Oberndorf am Neckar festgestellt, seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Der Vermisste ist ca. 174cm groß, kräftig (rund 90 kg) und hat eine Narbe über dem rechten Auge. Er ist mit einer dunkelblauen Jeans, einer dunkelblauen Steppjacke und Brille bekleidet.

Unter folgendem Link kann ein Bild des Vermissten in Augenschein genommen werden. https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aichhalden-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zu seinem Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schramberg, Telefon 07422 2704-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6197325

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell