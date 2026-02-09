Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in zwei Schulen ein: Polizei bittet um Hinweise (09.02.2026)

Tuttlingen, Neuhausen ob Eck (ots)

In zwei Schulen sind Unbekannte am Wochenende in Tuttlingen und Neuhausen ob Eck eingebrochen.

In Tuttlingen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von Sonntag, 17:30 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude der gewerblichen Berufsschule im Mühlenweg. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür an der Nordseite der Schule auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume im Schulhaus. Während der Diebstahlsschaden mit etwa 50 Euro Bargeld eher gering ausfällt, verursachten die Täter einen Einbruchsschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

In Neuhausen ob Eck schlugen die Täter im Zeitraum von Freitag, 14:30 Uhr, bis Montag, 06:15 Uhr, an der Hombergschule zu. Über eine aufgehebelte Eingangstür der Kindertagesstätte gelangten die Unbekannten in das Schulgebäude, das sie im Anschluss durchsuchten. Die Einbrecher entwendeten auch hier Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell