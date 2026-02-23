Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Über das Wochenende waren Einbrecher in Billerbeck aktiv. Am Lärchenweg brachen Unbekannte am Sonntag (22.02.26) in ein Haus ein. Zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr hebelten die Täter Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor.

Über ein Fenster stiegen Einbrecher in ein Haus am Birkenweg ein. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr am Samstag (21.02.26) und 10.30 Uhr am Sonntag (22.02.26). Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen.

An der Daruper Straße stiegen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Hauses ein. Sie öffneten in beiden Fällen gewaltsam die Terrassentür. Die Tatzeiten liegen zwischen 6 Uhr am Donnerstag (19.02.26) und 23.45 Uhr am Sonntag (22.02.26). Die Täter entwendeten Münzen und Bargeld.

Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

