Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lüneburg/Heidekreis: Festnahme in Litauen - Lüneburger Ermittlungsgruppe gelingt Schlag gegen international agierende Tätergruppierung

Heidekreis (ots)

Bei einer großangelegten Polizeiaktion in Zusammenarbeit mit der litauischen Polizei in Kaunas und Vilnius gelang der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg ein Schlag gegen den illegalen, internationalen Handel mit gestohlenen Fahrzeugteilen.

Die Ermittlungen betreffen dabei auch Straftaten im Landkreis Heidekreis.

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59487/6218870

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

