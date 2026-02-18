Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg

POL-LG: Festnahme in Litauen - Lüneburger Ermittlungsgruppe gelingt Schlag gegen international agierende Tätergruppierung

Lüneburg (ots)

Bei einer großangelegten Polizeiaktion in Zusammenarbeit mit der litauischen Polizei in Kaunas und Vilnius gelang der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg ein Schlag gegen den illegalen, internationalen Handel mit gestohlenen Fahrzeugteilen.

In den vergangenen Jahren kam es in den Landkreisen Harburg und Heidekreis zu einer Serie von Teilediebstählen an hochwertigen PKW der Marken BMW, Mercedes, Porsche und Audi. Die Fahrzeuge wurden zur Nachtzeit auf den Grundstücken der Geschädigten gewaltsam geöffnet und anschließend wurden die gesuchten Fahrzeugteile vor Ort demontiert. Hierbei lag der Fokus der Täterschaft insbesondere auf Scheinwerfern, Lenkrädern, Airbags, Außenspiegeln und Multimediaeinheiten der Fahrzeuge.

Ein dringend Tatverdächtiger Litauer (51 Jahre) konnte am 12.02.2026 bei einer international koordinierten Polizeiaktion in Kaunas (Litauen) an seiner dortigen Wohnanschrift festgenommen werden. Beim Zugriff in Litauen waren die ermittelnden Beamten aus Lüneburg direkt beteiligt. Dem Tatverdächtigen werden insgesamt 60 Taten aus den Jahren 2020 bis 2025 vorgeworfen. Die Schadenssumme der Taten aus diesen Zeitraum beläuft sich auf über 900.000 Euro. Die Tatorte lagen hierbei vorwiegend in den Ortschaften Holm-Seppensen, Bendestorf, Jesteburg, Ramelsloh, Maschen, Salzhausen, Schneverdingen, Soltau und Bad Fallingbostel.

Bei der Durchsuchung des Wohnhauses konnten diverse Fahrzeugteile aufgefunden werden. Eine Zuordnung der Fahrzeugteile zu weiteren Straftaten dauert noch an. Weiterhin wurde das von dem Tatverdächtigen genutzte Fahrzeug (Porsche Macan) sichergestellt, um festzustellen, ob bei der Instandsetzung des Fahrzeuges (Unfallfahrzeug/US-Import) ebenfalls entwendete Ersatzteile aus hiesigen Taten verbaut worden sind.

Vorangegangen waren monatelange Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg und der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Die Ermittlungen richteten sich auch gegen drei weitere litauische Staatsangehörige im Alter von 52, 55 und 62 Jahren, die im Verdacht stehen an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Auch hier kam es zu zeitgleichen Durchsuchungsmaßnahmen in Litauen und Deutschland (Landkreis Heidekreis). Der festgenommene Haupttäter soll in den kommenden Wochen nach Deutschland ausgeliefert werden.

