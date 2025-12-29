Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 1,94 Promille war der Fahrer eines Pkw in Groß-Reken unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrzeug im Frontbereich vollständig zerstört. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 10 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug führten. Jeweils ein Fahrer wurde in Ahaus, Gescher und Stadtlohn festgestellt, drei in Gronau.

Im Südkreis fuhren neben dem genannten Fall in Groß-Reken drei weitere Verkehrsteilnehmer in Bocholt unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell