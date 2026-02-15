PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 13.02.-15.02.2026

Heidekreis (ots)

Munster

Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in einen Schuppen und eine Garage auf einem Grundstück im Rübezahlweg ein. Unter Mitnahme von Werkzeugen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

Wietzendorf

Am frühen Sonntagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 22-jährige Fahrzeugführer aus Wietzendorf konnte durch die Polizei angetroffen werden. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer kurz zuvor alkoholisiert eine Spritztour mit seinem Auto gemacht habe. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Walsrode/Hünzingen

Am Freitagabend kam es im Einmündungsbereich K 129/ K130 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 69-jähriger Autofahrer übersah auf winterglatter Fahrbahn die Vorfahrt einer 28-jährigen Autofahrerin. Durch die Kollision wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.600 Euro.

Walsrode/Stellichte

Am späten Freitagabend befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die K 128 von Stellichte in Richtung Ebbingen, als er auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im unbefestigten Seitenraum geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Der alleinbeteiligte Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Einsatzleitstelle
Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

