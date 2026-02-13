Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 71

Heidekreis (ots)

13.02.2026 - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 71

Munster: Am Freitag ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 71, an der Kreisgrenze zu Uelzen, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Frau mit ihrem Auto die Bundesstraße von Lintzel in Fahrtrichtung Oerrel. In Höhe der Kreisgrenze setzte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Sattelzuges an. Nachdem sie den Überholvorgang abgeschlossen hatte und wieder auf den rechten Fahrstreifen einscherte, verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Für die 42-jährige Hamburgerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 41-jährige Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der überholte Sattelzug setzte nach bisherigen Erkenntnissen seine Fahrt einfach fort. Genauso wie ein helles Auto, das unmittelbar hinter dem verunfallten Fahrzeug fuhr und ebenfalls den genannten Sattelzug überholte. Ob die beiden dazugehörigen Fahrer den Unfall bemerkt haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Munster bittet mögliche Zeugen, insbesondere die Fahrer der genannten Fahrzeuge sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter 05192-9600 zu melden.

Die Bundesstraße 71 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell