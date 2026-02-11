Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Schwertransport kollidiert mit Brücke; Soltau: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht!; Munster: Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Heidekreis (ots)

11.02.2026 / Schwertransport kollidiert mit Brücke

Walsrode/A 7: Ein Schwertransport mit Überhöhe kollidierte am späten Dienstagabend gegen 23:20 Uhr mit der A 7-Brücke der Anschlussstelle Westenholz (Fahrtrichtung Hannover). Dies hatte zunächst eine Vollsperrung der A 7 in Fahrtrichtung Hannover sowie eine Absperrung der Brücke bis tief in die Nacht zur Folge. Diese Sperrungen wurden durch die Autobahnmeisterei zum Teil wieder aufgehoben. Derzeit ist noch der rechte Fahrstreifen der A 7 in Fahrtrichtung Hannover bis etwa 21:00 Uhr gesperrt. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

10.02.2026 / Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht! Soltau: Ein 57-Jähriger verunfallte am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr mit seinem Auto in der Walsroder Straße und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Der Mann setzte dennoch seine Fahrt in Richtung Dorfmark über die Landesstraße 163 fort. Dabei fuhr er starke Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. In einer Situation musste ein entgegenkommendes Fahrzeug sogar bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Verursacher konnte schließlich in Dorfmark durch Einsatzkräfte der Polizei gestoppt werden. Bei der weiteren Überprüfung erhärtete sich der der Verdacht, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er jedoch ab. Dennoch musste der Mann eine Blutprobe, seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Polizei in Soltau (Tel. 05191-93800) sucht nun weitere Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere den gefährdeten Verkehrsteilnehmenden, der eine Vollbremsung einleiten musste.

10.02.2026 / Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen Munster: Unbekannte entwendeten am Dienstagabend, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:50 Uhr, ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Specialized (Turbo Levo Expert), das angeschlossen auf einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus im Meisenweg stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600.

