Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt/A 7: Deutlich zu schnell unterwegs; Walsrode: Widerstand bei Polizeieinsatz; Walsrode: Widerstand bei Polizeieinsatz; Essel/A 7: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

09.02.2026 / Deutlich zu schnell unterwegs

Schwarmstedt/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, die mit einem zivilen Streifenwagen unterwegs waren, kontrollierten in der Nacht zu Montag einen 31-jährigen Autofahrer, der die A 7 in Fahrtrichtung Hannover mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Statt der erlaubten 120 km/h raste der Mann mit vorwerfbaren 179 km/h über die Autobahn. Ihn erwartet nun ein dreistelliges Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

08.02.2026 / Widerstand bei Polizeieinsatz

Walsrode: Am Sonntagabend stellte sich im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Verdener Straße heraus, dass gegen einen 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Bei der anschließenden Vollstreckung des Haftbefehls wehrte sich der Mann mit vollem Körpereinsatz und schlug einem 39-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Nach der Festnahme wurde der 34-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der Polizeibeamte wurde durch den Faustschlag leicht verletzt.

08.02.2026 / Unter Drogeneinfluss

Essel/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagvormittag einen 41-jährigen Mann, der mit seinem Auto auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Urinvortest reagierte nämlich positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell