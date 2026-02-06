Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zeugen zur Unfallflucht gesucht!

Heidekreis (ots)

04.02.2026 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht!

Schneverdingen: Bereits am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde ein blauer Renault beschädigt, der auf dem Parkplatz des örtlichen REWE-Marktes in der Rotenburger Straße parkte. Am beschädigten Auto, das neben den Eltern-Kind-Parkplätzen stand, war ein Zettel angebracht, der augenscheinlich vom Verursacher stammte. Jedoch war hier eine falsche Rufnummer notiert. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun Zeugen zum Unfall, die Angaben zum Hergang oder zu dem vermeintlichen Verursacher machen können.

