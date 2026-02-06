Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Alkoholisiert am Steuer; Heidekreis: Lkw-Unfälle sorgen für Autobahnsperrungen

Heidekreis (ots)

05.02.2026 / Alkoholisiert am Steuer

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagabend einen 43-jährigen Autofahrer im Lönsweg. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,17 Promille an. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

05.02.2026 / Lkw-Unfälle sorgen für Autobahnsperrungen

Heidekreis: Am Donnerstagmorgen kam es gleich zu drei Lkw-Unfällen auf den Autobahnen 7 und 27, die für lange Sperrungen sorgten. Gegen 08:40 Uhr verunfallte ein Lkw auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, als er kurz hinter der AS Soltau-Ost auf dem rechten Fahrstreifen aufgrund der winterglatten Fahrbahn in Schleudern kam. Dabei kollidierte ein Auto mit der hinteren Seite des Lkw, der daraufhin gegen die Mittelschutzplanke stieß und quer auf dem linken sowie mittleren Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der 75-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Wenige Minuten später, etwa um 08:50 Uhr, verunfallten zwei Lkw, die hintereinander die A 27 in Fahrtrichtung Bremen befuhren. Kurz hinter dem Walsroder Dreieck kamen beide Fahrzeuge ins Schlingern. Ein Lkw kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke und kippte anschließend auf die Seite. Der zweite Lkw stieß zunächst ebenfalls gegen die Mittelschutzplanke und durchschlug dann die Außenschutzplanke. Die je zwei Insassen pro Fahrzeug wurden dabei leicht verletzt.

Durch die genannten Unfälle entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahmen und der anschließenden Bergungen mussten die Autobahnen teil- und vollgesperrt werden. Auf der dreispurigen A 7 wurden der linke sowie der mittlere Fahrstreifen bis etwa 14:20 Uhr gesperrt. Die A 27 in Richtung Bremen wurde bis kurz vor 15:00 Uhr voll gesperrt. Jedoch konnte der Verkehr hier über den Parkplatz Krelinger Heide geleitet werden.

