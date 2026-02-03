Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus; Schneverdingen: Unter Alkoholeinfluss auf dem Pedelec?; Soltau: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

02.02.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in ein Einfamilienhaus in der Charlottenstraße ein, indem sie zuvor ein rückwärtig gelegenes Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Täter dann sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

02.02.2026 / Unter Alkoholeinfluss auf dem Pedelec?

Schneverdingen: Am frühen Montagabend wurde der Polizei ein Pedelec-Fahrer gemeldet, der die gesamte Fahrbahn der B 71, von Neuenkirchen in Richtung des Abzweiges nach Gilmerdingen, in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle vernahmen die Einsatzkräfte unter anderem starken Alkoholgeruch beim 30-jährigen Verursacher. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde ihm zur weiteren Klärung des Sachverhaltes eine Blutprobe entnommen.

02.02.2026 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Soltau: Ein 19-Jähriger befuhr am späten Montagabend mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 9 und kam hier in Höhe Oeningen, in einer Linkskurve, von der winterglatten Fahrbahn ab. Dabei drehte sich das Auto und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der junge Fahrer sowie sein 16-jähriger Beifahrer mussten leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell