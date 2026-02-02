POL-HK: Schneverdingen/Schülern: Autos kommen von L 171 ab; Soltau: Verkehrszeichen entwendet

Polizeiinspektion Heidekreis

01.02.2026 / Autos kommen von L 171 ab

Schneverdingen/Schülern: Am Sonntagvormittag kam eine 25-Jährige mit ihrem Auto von der Landesstraße 171 in Höhe Reinsehlen ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die junge Frau, die nach eigenen Angaben die Kontrolle über ihr Auto auf einer Schneedecke verlor, musste leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Ein 22-jähriger Autofahrer kam am Sonntagnachmittag ebenfalls von der winterglatten Landesstraße 171 ab, als er von Schülern in Richtung Sprengel fuhr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit zwei Bäumen und blieb schlussendlich in einem Graben stehen. Der junge Schneverdinger wurde dabei schwer am Bein verletzt. Er musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

13.01.2026 / Verkehrszeichen entwendet

Soltau: Bereits am 13.01.2026 wurde das Fehlen eines Verkehrszeichens (VZ 267) an der Einmündung von der Mühlenstraße in die Quergasse in Soltau festgestellt, wodurch normalerweise die Einfahrt verboten wird. Durch das Fehlen war die Quergasse aus Richtung der Mühlenstraße jedoch nicht mehr als Einbahnstraße zu erkennen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

