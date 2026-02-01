Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Munster: Ohne Kennzeichen und ohne Führerschein 2. Walsrode: Flucht endet mit Verkehrsunfall 3. Walsrode: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Heidekreis (ots)

31.01.2026, Munster: Ohne Kennzeichen und ohne Führerschein

Am Samstagabend fiel einer Funkstreife ein Roller ohne Kennzeichen auf. Der Rollerfahrer versuchte zunächst mittels Roller, und anschließend zu Fuß zu fliehen. Nach kurzer Flucht konnte der Rollerfahrer gestellt werden. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Person erst 12 Jahre alt ist und somit natürlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren verfügte der Roller nicht über eine Versicherung. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und das Kind wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

30.01.2026, Walsrode: Flucht endet mit Verkehrsunfall

Am Freitagabend sollte der 18-jährige Fahrzeugführer eines VW im Innenstadtbereich von Walsrode einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der 18-Jährige den Funkstreifenwagen bemerkte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße "Großer Graben" und kollidierte daraufhin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Einmündungsbereich zur Moorstraße mit einem Fahrradständer. Der Fahrradständer und der VW wurden hierbei beschädigt. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den VW-Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Walsrode zu melden.

31.01.2026, Walsrode: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstagabend kam es auf der K118, zwischen den Ortschaften Altenwahlingen und Hollige, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines Land Rover von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst zu Fuß vom Unfallort, wurde jedoch im Nahbereich von Beamten des PK Walsrode angetroffen. Bei dem 28-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, sodass bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer musste seinen Führerschein abgeben und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000EUR.

31.01.2026, Schneverdingen: PKW prallt gegen Baum

Am Samstagnachmittag verlor ein 44-jähriger Rotenburger aufgrund von Schneeverwehungen auf der Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der Rotenburger wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden in einer Höhe von über 3.000EUR

30.01.2026, Soltau: Handtaschendiebstahl durch Ablenkung

Am Freitagnachmittag wurde eine 74-jährige Wietzendorferin auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Böhmheide von einer männlichen Person unter einem Vorwand angesprochen. Währenddessen konnte eine zweite Person die Handtasche der Frau unbemerkt aus dem Einkaufswagen entwenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell